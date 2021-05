"Fedeltà e tradimento" di Chaim Grade

C’è una sorprendente qualità che sfavilla cristallina nel racconto lungo “La mia contesa con Hersh Rasseyner”, racconto che compone, insieme a “Il giuramento”, l’opera Fedeltà e tradimento (Giuntina, 200 pp., 18 euro, traduzione di Anna Linda Callow) dello scrittore Chaim Grade. Una qualità profonda, vertiginosa come l’indagine che conduce, che si serve delle voci di due ex compagni di studi. Si tratta di Chaim, poeta di successo e portatore di una visione laica dell’ebraismo, e di Reb Hersh, intransigente studioso di Torà e sfasciatore di tutti i leggii per la foga con cui si dà ai testi di morale. Dopo essersi incrociati mille volte nella vita, i due si fronteggiano dialetticamente, in un pugilato filosofico e personale, a Parigi, su una panchina nei pressi dell’Hôtel de Ville. Immaginate due uomini che sono stati vicini e adesso sono lontani, due uomini che la Storia ha unito e poi disperso, due amici in fondo nemici, anime diverse eppur simili e similmente combattute, ognuna alle prese coi propri criteri morali, col travaglio e il tentativo di far valere un significato dell’esistenza e di capire non solo da dove venga il male, ma dove vada, e che effetti produca; ognuno preoccupato anche di rassicurare se stesso e di rinfacciare all’interlocutore ottusità e scarsa conoscenza dell’essere umano per far prevalere definitivamente la propria etica – quella religiosa contro quella razionalista, quella che cerca nel Libro il senso e quella che nei libri insegue solo i dubbi. “Nemmeno i lager hanno reso l’uomo diverso”, afferma a un certo punto Chaim accusando reb Hersh di voler addomesticare il mondo con valori inadeguati alla complessità dell’epoca e della vita. “I filosofi sono mai riusciti a rendere migliore un popolo?”, ribatte Hersh.

