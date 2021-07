Pornhub affida alla pornostar Asa Akira un'audioguida per scoprire l'arte. Ben fatto

Il direttore degli Uffizi non ci sta. Meglio la Ferragni davanti alla Venere di Botticelli? No

"Pornografia è la verità” disse Palazzeschi e la verità è che molta arte è pornografica, perfino quella ufficialissima contenuta nei musei. Noi non ce ne accorgiamo giacché assuefatti dal diluvio di carni internettiane ma Zuckerberg & I Suoi Algoritmi se ne accorgono eccome, Facebook mi ha appena ribloccato per tre giorni perché “questo post non rispetta i nostri standard in materia di nudo” e quello censurato era un nudo molto melanconico e pandemico di Daniele Vezzani, uno dei migliori pittori italiani viventi.