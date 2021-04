Divina parolaccia

Era uno che parlava come noi. La politica lo faceva soffrire. E lui la prendeva a male parole come facciamo noi. Questo forse è un aspetto che è stato trascurato nell’alluvione di retorica celebrativa. Le parole più ingiuriose Dante le dedica alla politica e ai politici della sua Firenze e della sua Italia, ai partiti che si dilaniano l’un l’altro e soprattutto al loro interno, tra famiglie e correnti. Lo sappiamo: è un militante, un uomo di parte, ma le parole più amare le riserva spesso non alla parte avversa ma alle sfilacciature della propria stessa parte. Sfogliamo la Divina Commedia. Tra “la gente attuffata in uno sterco”, che “da li uman privadi parea mosso” (come fosse appena svuotato dalle latrine), vede “un col capo sì di merda lordo” che non si capisce se fosse laico o tonsurato (Inferno, Canto XVIII, versi 113-117). Quello gli chiede sgarbatamente cos’ha da fissarlo. E Dante riconosce un tale Alessio Interminei da Lucca, un adulatore, un leccaculo, che, “battendosi la zucca”, (v. 124) gli rivela: “Qua giù m’hanno sommerso le lusinghe / ond’io non ebbi mai la lingua stucca” (125-126).

