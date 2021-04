I volti dell'Italia di oggi negli scatti di Magliocchetti Lombi

Dalla scena musicale indipendente italiana a Fridays for Future. "Ogni ritratto è il frutto di un incontro che dipende anche da quanto il soggetto sceglie di mettere in gioco"

Dalla scena musicale indipendente italiana a Fridays for Future. Da The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Coez, Vasco Brondi, Ben Harper, ai ritratti dei grandi personaggi della cultura, dello spettacolo, dello sport, fino ai giovani del movimento internazionale di lotta contro i cambiamenti climatici. Ilaria Magliocchetti Lombi, fotografa romana entrata nell’agenzia Contrasto nel 2016, racconta i volti dell’Italia contemporanea.

"Sono andata alle manifestazioni di FFF e sono rimasta colpita dalla creatività e dalla consapevolezza delle generazioni tra i 12 e i 20 anni. Ho capito che sarebbe stato interessante decontestualizzare i soggetti per uscire dalla narrazione che aveva al centro soltanto Greta Thunberg, persona fondamentale per la nascita del movimento ma che stava fagocitando tutto".

La serie di fotografie che Ilaria Magliocchetti Lombi ha scattato in studio è una rappresentazione visiva pop dei ragazzi e delle ragazze che si impegnano per contrastare l’emergenza climatica. Il ritratto è il suo mezzo espressivo principale. E' sempre stato così "perché mi interessa l’altro. Ogni ritratto è il frutto di un incontro che dipende anche da quanto il soggetto sceglie di mettere in gioco per la riuscita delle foto". Dalla musica ha imparato che cosa significa entrare in contatto con il fattore umano.

Biografia

È nata a Roma nel 1985. Nel 2006 inizia a fotografare, documentando la nuova scena musicale italiana indipendente. Da allora collabora con molti artisti e gruppi, divenendo un punto di riferimento nella scena musicale nazionale. Nel 2016 entra a far parte di Contrasto. Nel 2017 vince il primo premio nella categoria Professional Advertising - Music agli International Photography Awards.