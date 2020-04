José Ameal Pena, oggi 105 anni, ricorda ancora: “Erano così tanti i funerali che passavano ogni giorno davanti alla nostra casa che mia madre, per non spaventarmi, teneva sempre le tende chiuse”, ha raccontato José a El Mundo. Era la pandemia di influenza che, tra il 1918 e il 1920, causò nel mondo 50 milioni di morti, la famosa “spagnola”. In Spagna morirono in 300 mila. Per giorni, senza interruzione, si sentivano i rintocchi a morte del campanile della chiesa....

