I demoni di Harold Bloom

Harold Bloom ha tenuto la sua ultima lezione a Yale giovedì scorso, e lunedì è morto in un ospedale di New Haven. Il critico americano aveva 89 anni, ed era malato da così tanto tempo che pochi, fra i viventi, lo ricordano senza acciacchi e tormenti di salute, condizione che non ha rallentato la sua immensa produzione scrittoria. Ha pubblicato due libri nel 2017, due nel 2018 e due quest’anno. Presto la Yale University Press darà alle stampe un volume...

