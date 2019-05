Nanni Balestrini, l’avanguardista di una cultura politica davvero finita

Non per un gesto irriverente o persino gratuito (gratuito nel senso di volontario e non collegato con quel che viene prima o dopo: “Un poeta è uno che gioca con le regole e poi le fa saltare”, per dirla col suo collega poeta “novissimo” Alfredo Giuliani), ma per pura curiosità, sarebbe interessante sapere cosa avrebbe pensato oggi: dopo essersene andato salutato da tutti i giornali e dalla maggior parte degli addetti ai lavori culturali come un venerato maestro. Un quasi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.