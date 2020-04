L’uomo del (nuovo) ponte. Chi è Francesco Poma, direttore dei lavori a Genova

Roma. “Fosse accaduto in un altro paese”, dice il commissario Ue all’Economia ed ex premier Paolo Gentiloni, “ora molti direbbero che in Italia non saremmo mai riusciti a ricostruire così un ponte crollato”. Ed è il giorno in cui il premier Giuseppe Conte si presenta alle telecamere con l’elmetto da cantiere a Genova, con il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, per la cerimonia di completamento dell'ultima campata del nuovo ponte che sorgerà al posto del Ponte Morandi, crollato il...

