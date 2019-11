Arcelor garantisce la continuità produttiva a Taranto e la Commissione Ursula Von der Leyen viene approvata dal Parlamento europeo

DALL'ITALIA

Arcelor garantisce continuità produttiva a Taranto. L’udienza della causa civile in corso al tribunale di Milano è stata rinviata al 20 dicembre. “Ci sono le basi per una trattativa che possa arrivare a un accordo”, ha detto uno dei legali dei commissari ex Ilva.

Trenitalia entra nel mercato spagnolo. La compagnia del gruppo Fs, in consorzio con Air Nostrum, è stata selezionata per gestire, dal 2022, 32 collegamenti giornalieri dell’alta velocità iberica.

Fiducia dei consumatori ai minimi dal 2007. A novembre l’indice è sceso al 108,5 dal 111,5 di ottobre, dice l’Istat.

Oltraggio alle vittime di leggi razziali a Roma, dove sono state imbrattate le targhe intitolate a Nella Mortara e Mario Carrara, che avevano rimpiazzato la scorsa settimana quelle dedicate a due firmatari del “Manifesto sulla razza”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,26 per cento. Differenziale Btp-Bund a 168,5 punti. L’euro chiude in calo a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Il Parlamento Ue ha approvato la Commissione von der Leyen con 461 voti a favore 157 voti contrari e 89 astensioni. Il mandato dell’ex ministro della Difesa tedesco e dei suo commissari inizierà il primo dicembre, con una maggioranza più forte rispetto a quella ottenuta da Jean-Claude Juncker nel 2014.

A Malta è stato arrestato Keith Schembri, ex capo di gabinetto del governo Muscat, coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. La polizia non ha reso noto i motivi dell’arresto.

Haftar ha perso un pozzo petrolifero gestito dall’Eni in Libia, riconquistato dalle forze di Tripoli. Il generale libico ha iniziato a bombardare la zona.

La Bolivia avrà un ambasciatore negli Stati Uniti: Walter Oscar Serrate Cuellar , il primo a essere nominato dopo undici anni.

Per la Apple la Crimea è russa, la compagnia ha cambiato lo status della penisola sulle sue mappe, come richiesto da Mosca.