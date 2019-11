L'allerta maltempo e il più grande furto d’arte nella storia del Dopoguerra

DALL'ITALIA

Il governo promette 11 miliardi per proteggere il territorio. Permane l’allerta rossa su gran parte di Emilia-Romagna e Lombardia. Apprensione per il Po, a Pavia è esondato il Ticino. Il governatore del Piemonte Cirio parla di “bollettino di guerra”. In Liguria danni per 330 milioni di euro.

“Con Mittal possibile percorso serio”. Lo ha detto il premier Conte sull’ex Ilva. Il presidente della Regione Puglia Emiliano ha annunciato che entro oggi l’azienda provvederà al saldo delle forniture ricevute fino al 31 ottobre.

M5s da il via a regionarie su Rousseau. Per il voto in Emilia-Romagna e Calabria gli attivisti si potranno candidare sulla piattaforma fino al 4 dicembre.

Meno 18 mila bambini nel 2018. Secondo l’Istat il numero medio di figli per donna in Italia scende a 1,29.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,84 per cento. Differenziale Btp-Bund a 160,5 punti. L’euro chiude a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO