Intervallo romano

Dal bus in panne su Via Nazionale alla Fontana delle Naiadi a secco; dall'immondizia (in pieno giorno) a due passi dal Senato, dalla Fontana di Trevi o in Piazza del Pantheon; dalle bici abbandonate qua e là, alle stazioni della metro chiuse per mesi. Rilassatevi, se ci riuscite, con le "meraviglie" del centro storico della Capitale.

(Immagini filmate tra il 4 e il 24 Aprile 2019)