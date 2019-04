L'incendio nella cattedrale di Notre Dame a Parigi

[Articolo aggiornato alle 21.10] Un incendio è divampato nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Molti utenti hanno condiviso foto e video dell'edificio in fiamme sui social network. Nell'edificio erano in corso importanti opere di ristrutturazione. La guglia della cattedrale è caduta di lato.

Il crollo della guglia

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 15 aprile 2019

Anche il tetto della cattedrale è collassato all'interno dell'edificio, riferisce il Figaro. Il campanile sinistro ha preso fuoco. Sulla sponda sinistra, i parigini hanno visto divampare le fiamme nella torre, coperte dal fumo dopo pochi istanti.

Per lunghi, decisivi minuti i vigili del fuoco non sono riusciti ad agire con efficacia: le fiamme che fuoriuscivano dal tetto della cattedrale erano troppo lontane perché le loro lance ad acqua potessero raggiungerle. Secondo i pompieri di Parigi è nella soffitta della cattedrale che l'incendio si sarebbe sviluppato.

La solidarietà internazionale a Parigi

Il fuoco sul tetto sembra in parte placarsi, ha scritto intorno alle 20.20 la giornalista del Monde Raphaelle Bacqué. “Diverse centinaia di vigili del fuoco sono stati mobilitati”, ha detto la sindaca di Parigi. “L'urgenza è controllare le fiamme ma accedere al sito è molto difficile”. In questa fase, non si intende inviare Canadair. La procura di Parigi ha aperto un fascicolo, riferiscono i media francesi.

L'incendio è scoppiato nel sotto tetto della cattedrale, hanno spiegato i vigili del fuoco, secondo i quali il rogo è stato segnalato intorno alle 18.50 di lunedì sera. I pompieri sono all'opera con le lance ad acqua ma non riescono ancora a raggiungere la parte in fiamme dell'edificio. La cattedrale, il monumento storico più visitato d'Europa, in settimana chiude alle 18. Questo limita la possibilità che all'interno ci fossero visitatori, ma su questo ancora non abbiamo informazioni certe.

Le immagini

"Incendio importante a Notre Dame, dobbiamo stare lontani e lasciare l'area libera perché i soccorsi possano intervenire" , ha scritto su Twitter il vice-sindaco di Parigi, Emmanuel Gregoire.

Incendie important en cours à Notre-Dame, il faut rester à l’écart et évacuer la zone et laisser les secours intervenir. — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) 15 aprile 2019

Le prime parole del sindaco e il discorso di Macron cancellato

Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, ha scritto che la cattedrale è stata colpita da un “incendio terribile” e “invita tutti a rispettare la sicurezza perimetrale” istituita nella zona, subito evacuata dalla sicurezza francese. L'atteso discorso alla nazione di Macron è stato cancellato. Il presidente francese avrebbe dovuto annunciare una serie di misure nate dal grande dibattito dei mesi scorsi in seguito alle proteste dei gilet gialli.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba 15 aprile 2019

Macron ha scritto su Twitter che è “un dolore per un'intera nazione. Un pensiero a tutti i cattolici e a tutti i francesi. Come tutti i nostri connazionali, stasera sono triste nel vedere questa parte di noi bruciare”. Il presidente e sua moglie, Brigitte Macron, sono arrivati ​​davanti a Notre-Dame intorno alle 20.30. Sono accompagnati da Franck Riester, ministro della Cultura, e Laurent Nunez, segretario di stato presso il ministro dell'Interno.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 aprile 2019

È in corso una operazione di polizia e dei vigili dei fuoco

Le origini dell'incidente sono ancora sconosciute.

La cattedrale, che si trova nella parte orientale dell'Île de la Cité, nel cuore della capitale francese, è monumento storico di Francia dal 1862 e Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco dal 1991. L'intera struttura di Notre-Dame de Paris “sta bruciando” ha detto al Monde il portavoce della cattedrale, André Finot. “Tutto sta bruciando. Delle volte, che risalgono al diciannovesimo secolo da una parte e al tredicesimo dall'altra, non ci sarà più nulla. Dobbiamo vedere se il caveau, che protegge la cattedrale, sarà toccato o meno” dalle fiamme, ha aggiunto Finot.

Il tweet di Donald Trump

“È orribile guardare l'incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Aggiungendo che dobbiamo “agire rapidamente”.