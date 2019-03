Le parole della procura su Imane ignorate dai giornali

Al direttore - Sul caso Imane Fadil, ho sentito con le mie orecchie il pm Tiziana Siciliano dire: “Per noi all’80 per cento si tratta di morte naturale”. Queste parole non le trovate su nessun giornale in nessun sito in nessun tg. Ai media piace da morire tenere in piedi la tesi dell’omicidio e spesso indicano anche il mandante. Poi si lamentano perché perdono sempre più copie.

Frank Cimini

Ripetete una bugia cento, mille, un milione di volte – diceva Joseph Goebbels, che se fosse vivo sarebbe un perfetto editorialista delle gazzette delle fake news – e vedrete che diventerà una verità.