Le immagini dello sbarco dei migranti dalla Sea Watch 3

Sono sbarcati nel porto di Catania i migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo il 19 gennaio dalla nave Sea Watch 3. Uno dopo l'altro le 47 persone sono scese dalla passerella dell'imbarcazione e sono state prese in affidamento dalle autorità portuali tra gli applausi delle persone che li attendevano sulla banchina.

Trentadue adulti sono già stati tradotti nell'hotspot di Messina e qui resteranno in attesa di conoscere le loro destinazioni nei paesi europei che hanno dato la propria disponibilità per accoglierli. I restanti 15 minori non accompagnati sono stati portati nei centri di accoglienza per minori.

Sulla nave sono saliti degli agenti della polizia giudiziaria e della guardia di finanza per interrogare l'equipaggio rimasto a bordo e ispezionare l'imbarcazione. Si tratta di "indagini di routine" disposte dalla Procura di Catania secondo "un protocollo consolidato nel tempo", hanno spiegato gli inquirenti. Saranno eseguiti "accertamenti di rito", come quelli amministrativi e l'identificazione di eventuali scafisti.

"Finalmente a terra", ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, rispondendo ai giornalisti, a margine di un convegno a Napoli.