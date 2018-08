Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui migranti

DALL'ITALIA

Conte promette una manovra “seria ma coraggiosa” e riforme strutturali. Dopo il vertice a Palazzo Chigi con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il premier Conte ha parlato in conferenza stampa prima della pausa estiva. A settembre saranno presentate una proposta di riforma del codice degli appalti e misure anticorruzione. “Non vorrei che il governo della Lega porti via 18 milioni al Comune”, ha scritto il sindaco di Varese, Davide Galimberti in una lettera al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Il comune teme che l’emendamento del Milleproroghe possa differire al 2020 i finanziamenti del bando periferie messi a disposizione dal governo a favore della città per riqualificare il comparto delle stazioni.

Presidi in rivolta difendono i vaccini. L’Associazione Nazionale dei Presidi ha incontrato il ministro della salute Giulia Grillo: “Impossibile far prevalere la nuova circolare. Applicheremo la legge Lorenzin” sull’obbligo vaccinale.

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav. “La Torino-Lione è un’opera proficua. Dobbiamo chiedere che il ministro dell’Interno si comporti con coerenza rispetto alle idee del centrodestra”, ha detto Berlusconi in una telefonata al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.

Il cda della Rai ha bocciato la candidatura di Riccardo Laganà a presidente. La proposta era stata avanzata dalla consigliera Rita Borioni (Pd).

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,29 per cento. Differenziale Btp-Bund a 251 punti. L’euro chiude in calo a 1,15 sul dollaro.

DAL MONDO

L’Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull’arresto di un’attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali hanno incaricato i loro gestori patrimoniali esteri di cedere azioni, obbligazioni e liquidità canadesi “a prescindere dal costo”. Il ministro degli Esteri, Adel al Jubeir, ha dichiarato: “Non c’è spazio per la mediazione. E’ stato fatto un errore e l’errore deve essere punito”.

Troy Balderson è in vantaggio in Ohio. La vittoria sul democratico Danny O’Connor deve tuttavia essere convalidata ufficialmente. Durante la giornata di oggi, prima del risultato ufficiale, Donald Trump ha twittato: “Congratulazioni a Troy Balderson per la grande vittoria”.

Accordo Germania-Spagna sui migranti. Berlino ha chiuso un accordo che prevede il rimpatrio entro 48 ore per i migranti che hanno fatto richiesta d’asilo in Spagna ma poi si sono spostati verso la Germania.

Nuovi dazi tra America e Cina. Pechino ha annunciato ieri tariffe del 25 per cento su 16 miliardi di prodotti americani, tra cui petrolio, acciaio e auto, poche ore dopo che Washington aveva annunciato una manovra simile su 16 miliardi di prodotti cinesi.

Ryanair ha cancellato 250 voli da e per la Germania e 146 da e per Irlanda, Svezia e Belgio in programma per venerdì per uno sciopero dei piloti.

Ikea ha aperto in India. Sarà inaugurato domani il primo negozio nella città di Hyderabad. L’azienda progetta di aprire 25 negozi nel paese entro il 2025.