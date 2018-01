Liliana Segre, il volto dell’Olocausto italiano

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato senatrice a vita Liliana Segre, per “aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Dei 776 bambini italiani che vennero deportati ad Auschwitz, Liliana Segre fu tra i soli venticinque che tornarono indietro. Il padre e i nonni vennero uccisi all’arrivo nel campo di sterminio. Per quarant’anni si è rifiutata, come tanti altri che si sono salvati, di parlare di quello che le era successo. Poi l’urgenza di non smettere...

