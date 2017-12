Difendiamo l'Italia dall'antisemitismo

La società civile e democratica si mobilita sull’“emergenza fascismo” con forza, vigore e tempestività, eppure dorme ancora sulle manifestazioni antisemite che ci sono state in varie città d'Italia e soprattutto a Milano, in piazza Cavour. L’episodio di antisemitismo peggiore che il nostro paese abbia avuto da anni. Come ha scritto ieri questo giornale – l’unico – il 9 dicembre scorso anche in Italia è risuonato lo stesso terribile slogan antisemita di altre città europee: “Khaybar, khaybar ya yahud, jaish Muhammad...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.