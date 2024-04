L'eclissi solare in diretta. Come e dove vederla

Oggi, a partire dalle 17.42 ora italiana, inizierà l’eclissi solare che sarà visibile nel continente americano, partendo dal Messico, passando per gli Stati Uniti e infine il Canada. Dalle 18.38 l’allineamento della Luna coprirà interamente il Sole, rendendosi osservabile in alcune zone, per poi concludersi definitivamente alle 22.52.

43,8 milioni

Le persone a cui sarà visibile l’eclissi solare totale, in un’area distribuita per 183 km. Il raggio di visibilità passerà, tra le altre tappe, anche dalle cascate del Niagara, per poi attraversare alcune importanti città americane come Indianapolis, Cleveland e Buffalo. contro i 31,5 milioni del nuovo evento.

4.28 minuti

La durata massima della copertura da parte della Luna durante l’allineamento tra Terra e Sole che, negli Stati Uniti, si verificherà a Radar Base, in Texas, sul confine con il Messico. Il picco di permanenza dell’eclissi in Canada sarà invece di 3 minuti e 26 secondi, e sarà pienamente visibile a Sherbrooke, Quebec.

2017

L’anno in cui per l’ultima volta – prima di quella odierna – un’eclissi solare totale ha spaziato per tutti gli Stati Uniti: fu visibile a 11 milioni di cittadini statunitensi. Prima ancora, nel 1979. La prossima, sempre relativamente agli Stati Uniti, sarà nell’agosto del 2044; nel 2045 un’altra eclissi spazierà da una costa all’altra degli Usa.

2027

Il prossimo anno in cui il passaggio di un’eclissi solare totale toccherà anche l’Italia, anche se la sola area dove sarà visibile nella sua interezza sarà l’isola di Lampedusa. In Sicilia l’oscuramento arriverà invece al 90 per cento. Altre due eclissi solari parziali, in Italia, avverranno nel 2025 e nel 2026.

20

Il numero di persone fatte oggetto di uno studio in Inghilterra che hanno mostrato problemi agli occhi dopo aver osservato un eclissi nel 1999, come una vista sfocata o punti ciechi. I sintomi passarono entro alcuni mesi a quasi tutti i soggetti, mentre in quattro persone perdurarono anche oltre sette mesi.