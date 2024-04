Milioni di persone con gli occhi puntati sull'eclissi. Il boom del turismo

Il fenomeno astronomico di oggi è stato definito "meglio del Super Bowl" ed è il più grande evento turistico dell'anno. Le file di macchine fuori dai parchi degli Stati Uniti e del Canada prima dell'alba, gli Airbnb al completo, il traffico intenso, il brand "Eclipse" e i consigli dei giornali americani

A poche ore dal più grande evento turistico dell’anno, milioni di persone in nord America si stanno preparando per alzare gli occhi e guardare l’eclissi solare. Uno dei primi posti da cui ammirare l'evento in Canada sarà il Parco Nazionale di Point Pelee in Ontario: è stato aperto alle 7 di stamattina, ma i visitatori avevano iniziato già a mettersi in fila alle 5:30 per accaparrarsi uno dei 700 posti auto disponibili. L'eclissi totale sarà visibile dal parco alle 15:12, ora locale. Anche allle Cascate del Niagara, centinaia di persone sono accampate già dall'alba per godersi lo spettacolo. Da parte canadese, l’Ontario ha dichiarato lo stato di emergenza “per estrema cautela”: prevede di accogliere centinaia di migliaia di visitatori.

People are starting to arrive at Niagara Falls pic.twitter.com/dBX4I6VC8q — Joshua Bessex (@Bessex_Joshua) April 8, 2024

Da settimane l'eclissi ha alimentato un boom di turismo in tutti gli Stati Uniti. Il fenomeno è stato definito "meglio del Super Bowl", gli Stati Uniti non vedranno un'altra eclissi del genere fino al 2040 e la portata dei viaggi "è equivalente ad avere 50 Super Bowls contemporaneamente dal Texas al Maine", ha detto a Vox uno dei gestori del sito web Great American Eclipse, Michael Zeiler. Si stima che il turismo astronomico sia destinato a generare entrate per oltre 1 miliardo di dollari in numerose città in cui è attesa l'eclissi, da Austin, Texas, a Rochester, New York. Gli hotel e i campeggi nei luoghi in cui sarà visibile l’eclissi totale sono esauriti da tempo, persino le auto a noleggio sono terminate e si prevede un traffico intenso e insolito per tutta la giornata. Nella contea di Bandera, i cellulari probabilmente non funzioneranno a causa della quantità di persone. Un'analisi di AirDNA mostra come già giorni fa a Dallas, in Texas, fosse stato prenotato il 95 per cento degli alloggi su Airbnb; alle Cascate del Niagara il 98 per cento; a Jeffersonville, nel Vermont, il 99,2 per cento.

With the eclipse approaching in less than a week, over half of U.S. cities along the eclipse's path are fully booked for the night of April 7th according to data from @airdna pic.twitter.com/SLVpyKu2Oe — Jamie Lane (@Jamie_Lane) April 2, 2024

Moltissimi stati si aspettano viaggi e spese da record. L'Arkansas accoglierà un flusso di turisti mai visto in precedenza – gran parte dello stato americano si trova sul percorso dell'eclissi – mentre si prevede che il Texas riceverà il maggiore afflusso di visitatori – secondo le stime potrebbe intascare 428 milioni di dollari. L'Indiana invece si sta preparando per raggiungere il record di 500.000 visitatori, un numero sette volte più grande di quello raggiunto per la partecipazione al Super Bowl 2012 di Indianapolis.

NASA's interactive map shows best times, places to watch total solar eclipse https://t.co/KMh6vmdvdM — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 3, 2024

Gli americani hanno brandizzato l'eclissi del 2024 rendendolo un evento imperdibile: nei negozi di Burlington, in Virginia, si possono trovare cioccolato "Eclipse", birra, magliette, borse, magneti e persino un gelato che ricorda il fenomeno, fatto di due biscotti che si sovrappongono. Un resort sciistico sul Jay Peak, in Vermont, ha organizzato un pacchetto per l'occasione che parte da 365 dollari per due persone con una cover band dei Pink Floyd che suonerà l'album "Dark Side of the Moon" all'inizio dell'eclissi. Sono state organizzate feste simili in tutti i luoghi in cui sarà possibile ammirare l'evento: negli allevamenti di alpaca in Texas, nel Parco nazionale di Hot Springs in Arkansas e nell'Indianapolis Motor Speedway. Una compagnia di viaggi offre addirittura voli privati sul percorso a partire da 9.750 dollari a persona.

You can only feast your eyes on the solar eclipse for minutes — but businesses are floating a smorgasbord of celestial specials for days.



Product releases include a special Krispy Kreme doughnut, MoonPie Solar Eclipse Survival kits and more. https://t.co/8K8nLYe0MK — Axios (@axios) April 7, 2024

Anche i giornali americani da giorni offrono una copertura totale dell'evento, con consigli sui posti e gli orari migliori, come proteggersi gli occhi mentre si osserva l'eclissi, come scattare una bella foto con il telefono, dove comprare gli occhiali speciali, quali sono le zone più nuvolose in cui sarà più difficoltosa la vista. Il Washington Post ha pubblicato una playlist non ufficiale per guardare l'eclissi solare: “'Ain't No Sunshine' di Bill Withers ci porterà attraverso l'eclissi totale e quando la luna si muove, canteremo 'Here Comes The Sun' dei Beatles e 'The Sun's Gonna Shine Again' di Ray Charles", si legge nell'articolo, mentre la Cnn ha preparato i suoi lettori all'evento solare con 7 film sul tema dell'eclissi, tra cui La piccola bottega degli orrori; 2001: Odissea nello spazio; Fantasia.