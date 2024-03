Tutti i dubbi sul nuovo codice della strada approvato alla Camera

È passato alla Camera, con 163 voti a favore e 107 contrari, il ddl sul Codice della strada. Per il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, “è una bella giornata, perché il nuovo codice prevede più controlli, più educazione stradale, più rigore”. L’impostazione della riforma è abbastanza incoerente: fortemente repressiva da un lato, più lassista dall’altro. C’è ad esempio un inasprimento delle sanzioni per la guida sotto l’effetto di alcol (introducendo anche l’installazione dell’alcolock) e di stupefacenti, con un abbassamento della soglia che fa scattare la sanzione: non è più necessario essere in uno stato di alterazione psico-fisica ma basterà il risultato positivo al test. Aumentano le sanzioni pecuniarie e la durata del ritiro della patente per chi guida con il telefonino. Rischia fino a sette anni di carcere chi abbandona gli animali in strada, causando incidenti stradali con morti, feriti o lesioni personali gravi o gravissime.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE