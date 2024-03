Il caso Polanski: a processo nel 2025 per lo stupro di 60 anni fa

Appuntamento in tribunale, il 4 agosto del 2025. Abbiamo scritto giusto, e altrettanto giusto è il calcolo: all’imputato Roman Polanski, nato a Parigi il 18 agosto del 1933, mancheranno due settimane al compimento dei 92. Tre anni fa, in giro per Cracovia assieme all’amico Ryszard Horowitz – i genitori di Polanski erano tornati in patria, per sfuggire all’antisemitismo francese – era scattante come un ragazzino. In jeans e giubbotto di pelle ricordava ogni cosa: il primo film visto al cinema, la scuola, casa sua dove gli avevano raccontato che una certa lampadina era un rilevatore di bugie, la sinagoga dove non vuole entrare perché gli fa paura (come le chiese), gli obbligatori inni a Stalin, i francobolli comprati al di là del filo spinato.

