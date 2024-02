Che ci faceva, non annunciato, John Elkann al Corriere? Si lamentava di come lo trattano

Nelle commedie della Belle Époque a un certo punto entrava inevitabilmente in scena un maggiordomo in guanti bianchi e piattino d’argento col biglietto da visita di un inatteso ma importante personaggio. Il ricevente, per solito in sospetto di corna o debitore insolvente, si trincerava in poltrona con un tremulo “fate passare!”. Nella quasi coeva, silenziosa e ben sorvegliata Via Solferino, a Milano, guanti bianchi e biglietti da visita non s’usano più.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE