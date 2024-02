Ilaria Salis, un caso Baraldini minore e con più ipocrisia. Il paese in cui il garantismo non c'è

L’ipocrisia della perp walk. Indignarsi per la "marcia del delinquente", cioè la pratica di trasferire l'arrestato da un luogo a un altro in pubblico, esposto ai flash dei fotografi e alla gogna dei reporter, in Italia vale solo per i nemici politici

C’è ammanettato e ammanettata, e anche se è pura ipocrisia, la distinzione è un dato di fatto della nostra mentalità politica, mediatica e sociale. Conosciamo, o non conosciamo, le possibili differenze culturali attive nella sfera giuridica dei diversi paesi, ma ovviamente la gogna medievale a cui è stata sottoposta Ilaria Salis, la cittadina italiana sotto processo in Ungheria con gravi accuse, non può in alcun modo pretendere il riparo del multiculturalismo presunto. A rientrare goffamente in un malinteso relativismo che odora di ipocrisia è invece l’atteggiamento di stampa e politica. Certo i tifosi delle manette à la Salvini. Ma anche tutti quelli che fanno surf su un caso che non esisterebbe se si trattasse di un altro paese straniero e di un altro governo italiano.