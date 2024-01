L'ipocrisia italiana sul caso Salis

Giusta l’indignazione per l'attivista ammanettata in Ungheria. Ma sul trattamento degli imputati nelle aule di giustizia e sulle condizioni delle carceri l’Italia non può dare lezioni a nessuno. Parla l'avvocato Nicola Canestrini

"Sul caso Salis noi italiani non siamo nelle condizioni di dare lezioni a nessuno, né per quanto riguarda il trattamento degli imputati nelle aule di giustizia né sulle condizioni delle carceri”. Lo dichiara al Foglio l’avvocato Nicola Canestrini, esperto in cooperazione penale internazionale. Le immagini di Ilaria Salis legata per le mani e i piedi, e tenuta per una catena, durante l’udienza al tribunale di Budapest, hanno suscitato giustamente l’indignazione della politica e spinto le istituzioni ad attivarsi. “Sul rispetto dei diritti non possiamo transigere”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Coerenza, però, vorrebbe che questa intransigenza si applicasse anche a ciò che accade in Italia.