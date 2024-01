Le catene di Orbán. Il premier ungherese vuole vivere di guerre culturali e soldi europei. Non funziona

Ci voleva Ilaria Salis nell’aula di un tribunale ungherese con le catene per mostrare cosa significhi, nei fatti, la deriva illiberale di Viktor Orbán. Lezioni sui sistemi penitenziari non ci sentiamo di impartirle, ma il metodo Orbán si è visto anche ieri, quando i resoconti dei media italiani sono stati definiti “calunnie” e sono state svilite le testimonianze sulla detenzione preventiva e sulle condizioni in cui è tenuta la Salis da undici mesi. L’Ungheria vive ai margini della convivenza europea, si è ritagliata uno spazio di ostilità permanente nei confronti di Bruxelles e degli altri paesi europei, vive di guerre culturali e di minacce di veti alle decisioni unanimi degli altri 26 e spera di continuare a farlo con i soldi europei. Ogni critica allo stato di diritto ungherese viene interpretata da Orbán e dai suoi come un attacco alla sovranità, come un’imposizione pretestuosa di liberali e progressisti (c’entra sempre George Soros anche, il burattinaio democratico), come una violazione del diritto dell’Ungheria di esistere con le sue radici, le sue tradizioni e le sue aspirazioni.

