Il caso di Ilaria Salis dimostra lo scarso rispetto dei diritti dei detenuti da parte del governo di Orbán

L'insegnante italiana è reclusa da un anno nelle carceri ungheresi per aver aggredito due militanti di estrema destra, secondo l'accusa. E' stata trascinata davanti ai giudici in catene. Nordio: "Immagini forti. Ci stiamo attivando". E Tajani richiama alla Farnesina l'ambasciatore ungherese

Ilaria Salis è un'insegnate italiana, reclusa da oltre un anno nelle carceri ungheresi con l'accusa di aver aggredito due militanti di estrema destra. Di lei in Italia se ne sta parlando in queste ore soprattutto perché all'ultima udienza presso il tribunale di Budapest Salis è stata condotta in aula in catene: manette ai polsi e ceppi di cuoio con lucchetti a legare i piedi. Un'immagine molto distante da qualsiasi minimo standard di rispetto dello stato di diritto. E che dice molto dello scarso rispetto delle convenzioni e dalle sentenze emanate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte del regime ungherese di Viktor Orbán. Al punto tale che sulla vicenda è intervenuto direttamente il governo italiano.