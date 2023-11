Ultima Generazione non attira attenzione sul clima, ma sui monumenti dimenticati sì

Continuano le artistoidi proteste di Ultima Generazione. Dopo l’imbrattamento del monumento milanese a Vittorio Emanuele II lo scorso marzo (la cui pulizia è costata circa 30 mila euro), è stato preso di mira anche l’Arco della Pace. Lo stile è il medesimo, certamente dovuto a una grande ammirazione per Pollock e tutto l’espressionismo astratto. Solo il colore è cambiato, gli “artivisti” stavolta hanno optato per un arancione bruciato tendente all’ocra (per maggiore precisione sulla tonalità chiedere a Giambruno).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE