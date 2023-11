Non tutti quelli che muoiono quando piove sono vittime del clima folle

Otto morti in Toscana per il maltempo. Meglio, per il cambiamento climatico. Anzi, per la crisi climatica. Bisogna alzare l’allarme. Sono morte otto persone. Ciò è un dolore senza fine per loro e per chi le amava, dolore cui ci associamo. L’articolo però riguarda altri due argomenti, cioè il modo in cui vengono formulate le notizie e uno dei pericoli più gravi in caso di inondazione. Il primo fatto è che nelle due stagioni delle piogge, cioè ogni primavera a ancora di più ogni autunno, quasi sempre il “bilancio del maltempo” è gonfiato e somma fra loro anche vittime non prodotte dal maltempo. Una persona folgorata, un’altra uccisa da infarto, un’altra ancora caduta dal ponteggio del cantiere e così via. Però alcune delle persone elencate nel “tragico bilancio” sono state davvero uccise dall’evento meteorologico. E gran parte di esse sono state uccise nell’auto travolta da un allagamento. In questi casi, le persone si sentono più al sicuro dentro l’auto la quale invece, al contrario, se presa dall’onda può diventare una trappola mortale. Ricordarsi: in caso di piena, stare lontani dalle auto.

