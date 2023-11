Le alluvioni in Toscana ci ricordano quanto è dannoso governare l'acqua con molta ecoansia e poca competenza

Scrivere di acqua in Italia significa rivivere lo stesso giorno, ogni giorno. Solo nell’ultimo anno, Senigallia, Ischia, la Romagna, Piacenza, Milano. Questa volta è toccato alla Toscana. Vittime e danni a Seano, Quarrata, Campi Bisenzio. Comunità disastrate che si rimboccano le maniche per ripulire. Come sempre. Non sarà l’ultima volta che l’acqua si impadronisce di casa nostra. Inevitabilmente ci saranno le solite polemiche su corsi non puliti e colpe individuali: il moralismo impera in un paese che vive di confessioni pubbliche, litigi esibiti, e processi sommari. E’ più facile dare la colpa a qualcuno che non affrontare la nostra inadeguatezza collettiva. Ma il problema qui è letteralmente “a monte”, nella gestione integrata del territorio.

