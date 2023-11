L'esondazione del fiume Bisenzio ha colpito anche i sotterranei e parte del piano terra della struttura sanitaria. Si lavora per ripristinare l'operatività del pronto soccorso

Maltempo in Toscana: a Prato si allaga l'ospedale

L'esondazione del fiume Bisenzio nel quartiere Santa Lucia di Prato ha provocato l'allagamento dell'ospedale Santo Stefano, dove l'acqua è entrata nei sotterranei e in una parte del piano terra. In mattinata il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha fatto sapere che si lavora a pieno regime per ripristinare l'attività del pronto soccorso, che nella notte è rimasto chiuso. La città di Prato è una delle più colpite dal maltempo che da ieri ha interessato la regione provocando tre morti.

"Il sopralluogo in città è stato uno shock", ha detto il sindaco Matteo Biffoni. Le immagini raccolte da Ansa nella notte mostrano un'ondata d'acqua per le strade della città. "Una botta nello stomaco – ha commentato il sindaco – un dolore che ti fa venire da piangere. Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città".