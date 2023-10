L'ordine dei giornalisti e la riforma ridicola e liberticida per l'accesso alla professione

La polizia del buoncostume morale non può vagliare la materia ampia e sfuggente oggetto del lavoro giornalistico. Un percorso formativo unico per tutti i giornalisti darebbe una mazzata esiziale al pluralismo che lo caratterizza

Invece di prendere la decisione più semplice, e abolire l’ordine dei giornalisti, ecco che il Parlamento si appresta a raddoppiarlo, a renderlo titolare di controlli ancora più stringenti per l’accesso alla professione. L’idea, per ora è solo una bozza di riforma proposta dallo stesso ordine, è ben vendibile al senso comune demagogico, perché si vuole imporre che per diventare giornalisti professionisti si sia conseguita una laurea magistrale, cui far seguire un biennio propedeutico, corrispondente più o meno all’attuale praticantato. Questo desiderio di controllo e di irregimentazione nasce più che da pulsioni figlie di un latente autoritarismo (c’è anche quello) da piccole ambizioni cattedratiche e sogni di potere burocratico tipici dei giornalisti pensionati o pensionandi.