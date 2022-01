A Montecitorio la marea monta e si ritrae. Eccoli, sono loro: i giornalisti

Per ragioni di sicurezza, in questi giorni di scrutini, piazza Montecitorio è chiusa ai cittadini mentre è aperta a giornalisti, grandi elettori e compagnia. I blindati della Polizia bloccano le entrate principali e dunque la piazza, soprattutto verso il tramonto, vuota com’è di corpi e piena di telecamere e cavalletti, assomiglia a un quadro surrealista. Comunque, sono qui ai margini della piazza surrealista o del rendering, per capire se la vox populi mi può spifferare in anteprima il nome del futuro presidente/presidentessa. Sarebbe bello, no? Magari facendo una media degli spifferi arriva il nome. Ho cominciato a seguire le persone che potevano dare l’impressione di far parte dell’entourage dei grandi elettori. All’inizio mi è andata male, perché una coppia si è girata verso di me all’unisono, cioè i due mi hanno guardato male, perché lui, molto muscoloso tra l’altro, pensava stessi guardando la sua fidanzata (non stavo dietro di loro ma cercavo di raggiungere tre uomini che secondo me la sapevano lunga), ma a parte questo c’era un’aria mesta, quasi rassegnata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE