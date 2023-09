Quanto sono schizofrenici (e tifosi) i giornalisti sportivi 

Il turno infrasettimanale è il test supremo e perfetto per misurare la cialtroneria del giornalismo sportivo, specialmente in Italia, of course. Quando si gioca una volta alla settimana, per non parlare di quando c’è l’oscena pausa per le Nazionali, si fa in tempo a dimenticare le cose lette e sentite sul momento d’oro di quella squadra e sulla crisi di quell’altra, su come il tale giocatore sia in forma smagliante e quell’altro non riesca a inquadrare la porta nemmeno per sbaglio, su come la pratica scudetto sia già chiusa e un certo allenatore abbia la squadra contro. Il turno infrasettimanale ci ricorda che i giornali un tempo servivano a incartare il pesce e che internet è pieno di fake news, come piace dire ai democratici impegnati. Quando passa così poco tempo tra una partita e l’altra è impossibile dimenticare le cazzate dette dai giornalisti che la sanno lunga, o ignorare le sentenze talmente definitive da durare quanto una birra nel mio bicchiere.

