Altro che politica, sono i vip a spaventare i tassisti

“E’ una vergogna”, dice Luca Argentero. “Ma i taxi dove sono finiti?”, sbotta Nancy Brilli. “Quaranta minuti per trovare un taxi, non è possibile!”, sintetizza Alba Parietti. Altro che governo dei patrioti e sindaci Pd, a spaventare i tassisti ci pensano i vip. In Italia, si sa, non c’è niente che smuova l’opinione pubblica e preoccupi più la politica degli umori altalenanti e spesso dispotici di artisti, influencer, attori e ballerine. Chi si dimentica quando, nonostante i commenti mai gentili, Matteo Salvini continuava imperterrito a cercare un dialogo con Fedez, re degli influencer? E come non ricordare quando la sindaca grillina Virginia Raggi voleva mettere a bando il cinema all’aperto a Trastevere? Altro che Tar, furono Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Claudio Santamaria e, addirittura da oltreoceano, Martin Scorsese a placare le intenzioni legalitarie della sindaca. Un appello infinito di attori e registi più o meno noti che avrebbe terremotato la sua giunta ben più dei quintali di monnezza per le strade.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE