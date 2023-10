Taxi e balneari, le opposte ipocrisie illiberali di destra e sinistra

La destra annacqua, la sinistra si gira i pollici e intanto a Roma non si trovano più taxi. La situazione è talmente assurda da aver fatto sbottare persino un gentiluomo come Pippo Baudo: “Non si può sottostare alla dittatura dei tassisti!”. E così, alla fine, pure Loreno Bittarelli, presidente della 3570, la principale cooperativa di radiotaxi in Italia, ha dovuto arrendersi all’evidenza. Dopo aver costretto i romani a imparare a memoria testo e note di Over the raimbow, la canzone anni 40 scelta dalla cooperativa per allietare le infinite (e spesso vane) ricerche telefoniche di un’auto bianca, anche lui, intervistato su Radio 24, ha ammesso: serve aumentare le licenze. “Noi come organizzazione abbiamo detto partiamo con 300 licenze in più su Roma, basta però che non si sparino numeri a caso”, ha subito chiarito. Unico per ora a darli questi numeri, segno di una trattativa che sta per cominciare. Perché se le file infinite a Termini o a Milano centrale non lasciano spazi a dubbi sulla necessità di un potenziamento del servizio, quello che ora sarà necessario trattare è il numero di nuove licenze.

