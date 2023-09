Dopo Caivano, nuove operazioni di polizia a Roma e Napoli

800 operatori di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza impegnati in perquisizioni a Tor Bella Monaca nella capitale e nei quartieri Spagnoli nel capoluogo campano. In Calabria blitz antimafia a Vibo Valencia. Tajani: "Governo si batte per la legalità"

Due nuove operazioni di polizia a Roma e Napoli, a pochi giorni da quella condotta a Caivano. I blitz sono partiti all'alba e hanno impegnato oltre 800 tra poliziotti, carabinieri ed operatori della Guardia di finanza. Arrivano nel giorno in cui il Consiglio dei ministri si appresta a varare nuove norme sulla sicurezza.



Le attività di controllo, in cui sono stati impiegati 500 operatori, hanno interessato la zona di Tor Bella Monaca nella Capitale - dove sono stati perquisiti oltre 80 appartamenti i cerca di droga e armi. Sul posto anche sindaco Roberto Gualtieri che ha sottolineato "la ppresenza dello stato" e il prefetto di Roma: "Quello che è importante è che si è mosso un sistema che ha molto a cuore la Capitale, molto a cuore questo quartiere", le parole di Lamberto Giannini.



A Napoli, l'operazione si è svolta nei quartieri Spagnoli ed è stata finalizzata all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti.

"Da Roma a Napoli, fino a Vibo Valentia. Operazioni all'alba contro la criminalità. Orgoglioso di questo Governo che si batte per la legalità, contro mafia e droga,per restituire ai cittadini territori più sani", ha scritto sui social Antonio Tajani, riferendosi anche all'operazione antimafia in atto in Calabria e coordinata da Nicola Gratteri, per cui sono state disposte misure cautelari verso 84 persone.

