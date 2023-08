Il futuro dei tram a Roma è diventato uno scontro di civiltà (e un dramma per il Messaggero)

Lasciate stare spazzatura, topi del Colosseo (e dove se no? Copyright Giuliano Ferrara), buche. La vera sfida ideologica e sanguigna, quindi appassionante, sul futuro di Roma nasce dalle opinioni su tram e binari. Si scontrano due volontà tremendamente pervicaci, tra le quali ora cominciano, con timidezza, ad affiorare anche espressioni quasi dialoganti provenienti dall’opinione pubblica. Il primo dei due contendenti super duri è l’assessore ai trasporti del comune Eugenio Patané, avvocato quarantanovenne, la cui competenza è riconosciuta, ma, nello stesso tempo, è attribuita anche a conoscenze fondate su un sapere scientifico acquisito da cui derivano convinzioni marmoree nella loro immutabilità oltre alla tendenza a guardare a scadenze lontanissime, con un impeto programmatorio lodevole ma, davvero, poco conciliabile con la Roma di oggi. Per capirci, non proprio il tipo del mediatore politico. Un approccio, il suo, che, nell’intricato panorama delle società partecipate del comune di Roma, può portare o a vittorie epiche o a disastri, ma certamente non a progressi graduali. Già braccio destro di Mario Di Carlo, storico assessore della giunta Veltroni, non ha mai lasciato l’interesse per i trasporti locali e per la sua felice ossessione chiamata Tram,

