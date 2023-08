Perché l'anarchia edilizia condanna Roma a una perenne inefficienza dei servizi

Fine pena mai. Voi abitanti di Roma rassegnatevi. La città meravigliosa in cui siete è destinata per sempre ad avere trasporti pubblici indegni, a subire un traffico lisergico di auto e motorini, a essere disservita da un’imbarazzante raccolta rifiuti, a essere percorsa da mute di cinghiali. Roma è condannata dal suo peccato originario palazzinaro. Finché Roma avrà la forma urbanistica imposta dall’anarchia edilizia, disseminata a piccoli addensamenti allungati lungo le consolari, iscatolata in costruzioni d’arrembaggio, dispersa in quartierini deposti dove capita, fino ad allora posare linee metropolitane, tram veloci, condutture fognarie e tutto il resto continuerà a generare disastri economici e sociali. La città dispersa è inefficiente, meno vivibile, molto più costosa e ha un impatto ambientale più alto rispetto alla città densa. Tutti i servizi a rete funzionano tanto meglio quanto più è denso e concentrato il bacino d’utenza. I singoli insediamenti disgregati che formano l’aggregazione di Roma sono troppo piccoli per rendere economicamente e ambientalmente tollerabile qualsiasi sistema di servizi a rete. Quando raccolgo i commenti e le proteste di voi romani, quando vedo le fotografie della stazione della linea B, la coda in attesa del taxi, le montagnole di spazzatura che assediano i cassonetti dei rifiuti e tutti gli altri motivi di indignazione, rispondo con la mappa delle sei linee di metropolitana di Milano (quattro completate e una in via di completamento sono dell’Atm e una è delle Fs). Per rendere sostenibile una linea serve avere tanta ma tanta tanta tanta gente che la usa.

