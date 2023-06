Le comiche romane: una tramvia senza tram

Pubblicato il bando per la Termini-Vaticano-Aurelio, sarà pronta entro il Giubileo: ma non ci saranno ancora le vetture per percorrerla. Per l'Anno santo si spera nell'apertura delle fermate Colosseo e Amba Aradam della metro C

Bisogna riconoscere che l’immagine ha qualcosa di poetico. Una tramvia senza tram è un po’ come un mare senza pesci o una piazza senza le persone. E’ un’immagine di desolazione. E però per tutto il Giubileo, dall’apertura alla chiusura della porta santa, la prima tratta, da piazza Venezia a largo Argentina, della Tva – acronimo che sta per Termini-Vaticano-Aurelio –, la tramvia che attraverserà il centro (la futura numero 1), finanziata con 120 milioni di euro dal Pnrr e di cui due giorni fa è stata finalmente pubblicata la gara per la realizzazione dei lavori, sarà proprio questo: una tramvia senza tram. La tramvia, come la metro C, fa parte delle 102 opere commissariate nel corso del 2021 con il decreto Sblocca cantieri. E’ stata proprio la commissaria della linea verde e delle quattro linee tram che il Campidoglio vuole realizzare con i fondi del Pnrr (oltra alla Tva, quella la Palmiro Togliatti, la Termini-Tor Vergata e la stazione Tiburtina-Piazzale del Verano), la dirigente del Mit Maria Lucia Conti, a informare del problema. Lo ha spiegato ieri mattina nel corso di una commissione capitolina Mobilità: “Contiamo di iniziare i lavori entro i primi mesi del 2024 e di ultimarli per il Giubileo, nella prima parte del 2025”, ha dichiarato prima di ammettere: “Per allora però non sappiamo se avremo le nuove vetture, che fanno parte di un’unica gara pubblicata da Atac per una moltitudine di nuovi treni, con scadenza 31 maggio. Solo per il prototipo ci vogliono 18 mesi. Dunque probabilmente finiremo tutti i lavori ma non avremo le nuove vetture”. E che problema c’è, dirà il lettore, si possono usare quelli delle altri linee tram. Non proprio. Per motivi tecnici, ha chiarito la tecnica del Mit, le vecchie vetture non potranno essere utilizzate sulla linea.