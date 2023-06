Ecco tutte le cose inesatte (o false) che sono state dette sul caso di Casal Palocco

Dalla positività alla cannabis, alla ragazza che non c'era. A poco a poco potrebbe emergere una verità: a uccidere è Roma non i social. Piccola guida

Ma è davvero tutta colpa di YouTube? Delle challenge online? Della strafottenza dei giovani ai tempi dei social network? A sentire leader di partito, televisioni e giornali sembrerebbe quasi di sì: sulle strade di Roma si muore a causa di Facebook e dei suoi fratelli. E’ questo che ha colpito del tragico incidente avvenuto mercoledì poco prima delle 16 a Roma, in cui ha perso la vita un bimbo di cinque anni, la settantunesima vittima della strada nella capitale dall’inizio del 2023, più di un morto ogni tre giorni. I media si sono soffermati da subito sulle caratteristiche del gruppetto che guidava la Lamborghini Urus, un’auto che senz’altro non passa inosservata, lasciando in secondo piano, se non in alcuni casi tralasciando, le modalità con le quali l’incidente è avvenuto. Si sono dette e scritte alcune imprecisioni, ma anche cose del tutto false. E’ forse opportuno tentare allora di mettere a fuoco quel che si sa con certezza, ma anche quel che non corrisponde alla verità dei fatti fin qui accertati.