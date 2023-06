Come si trasforma un incidente stradale in un attacco al web

Dell’incidente automobilistico avvenuto a Casal Palocco una parola è comparsa in proprio tutti i titoli dei giornali: “yotuber”. È ovviamente questo l’elemento che ha fatto scattare l’attenzione di milioni di italiani su una storia che purtroppo si ripete simile, se non uguale, troppo spesso. Per dimostrarlo basta confrontare l’eco mediatico ricevuto da un’altra vicenda molto simile, di soli pochi giorni prima: provincia di Venezia, sabato 10 giugno, un bambino di 12 anni in bicicletta viene investito da un’auto e muore. Ne avete sentito parlare? Probabilmente no, ecco.

