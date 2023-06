Alla fine ci salvò quel Drago del Cav.

Sono stato amico di Berlusconi per tre anni, dalla fine del 1993 alla fine del 1996. Ho frequentato quotidianamente le sue case, Via di Santa Maria dell’Anima e qualche volta Villa San Martino, gli ho dato sempre del tu, ho partecipato agli incontri politici più riservati, gli ho esposto sempre il mio pensiero e spesso le mie critiche. Mi giudicava “spigoloso”. Ero già in Parlamento con Pannella quando crollò la prima Repubblica, poi fui eletto con la lista pannelliana dei Riformatori alleata di Forza Italia e Lega nel collegio uninominale di San Donato Milanese nel 1994 quando vincemmo le elezioni e con la sigla di Forza Italia nel 1996 nel collegio uninominale di Cava dei Tirreni e da capolista in Campania. Nel 1995 avevo creato la Convenzione per la Riforma Liberale che portò in Parlamento alcuni dei migliori cervelli dell’area liberaldemocratica, in genere editorialisti dei maggiori quotidiani nazionali e in genere provenienti dalla sinistra (Renato Brunetta, Lucio Colletti, Piero Melograni, Marcello Pera, Giorgio Rebuffa, Saverio Vertone), contribuendo a dare di Forza Italia un’immagine meno pittoresca di quella che gli avversari dipingevano.

