La metropolitana a Roma è un esperimento sulla relatività dello spazio (e del tempo)

C’è un racconto di Asimov nel quale si scopre che le barzellette sono un esperimento alieno in corso da migliaia di anni: raccolti tutti i dati, gli alieni si ritirano e le barzellette non fanno più ridere. Ora, gli autobus e le metropolitane di Roma non fanno ridere bensì piangere, tuttavia non è del tutto da scartare l’ipotesi che siano anch’essi un esperimento alieno che riguarda la percezione umana dello spazio e del tempo. Mettiamo di ritrovarci sulla linea B, fermata Cavour. Ecco il pannello che annuncia il prossimo treno: “Treno in arrivo tra 5 minuti”. Passano 4 minuti sul nostro orologio, ma sul tabellone è passato un solo minuto: “Treno in arrivo tra 4 minuti”. Sicché nella metro di Roma, alla fine, 5 minuti durano 20 minuti. E il treno passa con la stessa frequenza del Frecciarossa per Milano.

