L'Assemblea capitolina approva l'interesse pubblico per il nuovo stadio della Roma

"Un gol della città", esulta il sindaco Gualtieri. L'impianto sorgerà a Pietralata, adesso la palla passa alla società che dovrà redigere il progetto definitivo. Paletti su trasporto pubblico e parcheggi

L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma a Pietralata. L'Aula ha approvato con 33 voti favorevoli e 3 astenuti (Fratelli d'Italia e Lega). Non hanno invece partecipato al voto i consiglieri del Movimento Cinque Stelle e della Lista civica Raggi. “Un gol della città! Ora attendiamo il progetto definitivo della As Roma per andare avanti e cogliere insieme una grande opportunità”, ha esultato il sindaco Roberto Gualtieri su Twitter allegando una foto insieme all’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e il gruppo capitolino del Pd, dove pure non erano mancati i malumori. Come riferito dal sindaco ora starà alla società giallorossa redigere il progetto definitivo sulla cui base si procederà poi - previo ulteriore passaggio di verifica in aula Giulio Cesare - alla conferenza dei servizi decisoria, ultimo atto precedente la posa della prima pietra.

Con un emendamento la maggioranza Pd ha comunque fissato alcuni paletti al progetto: lo stadio dovrà essere raggiunto almeno dal 50 per cento dei tifosi con il trasporto pubblico, dovranno aumentare i parcheggi e gli espropri di alcune aree ancora non nelle disponibilità pubbliche dovranno essere pagati dal club.