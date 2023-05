Forse per il nuovo stadio della Roma è davvero la volta buona: ok atteso il 9 maggio

La fotografia del clima di concordia che regna intorno al progetto del nuovo stadio della Roma la offre al Foglio un importante esponente dell’opposizione in Assemblea capitolina, alla vigilia dell’arrivo in Aula della delibera che definisce l’interesse pubblico sull’impianto che dovrà sorgere a Pietralata. “La riunione dei capigruppo di oggi pomeriggio (ieri, ndr) è poco più che un passaggio formale, non ci dovrebbero essere troppi cambiamenti rispetto alla delibera approvata nelle commissioni”, spiega un consigliere di minoranza. Ciò che filtra, dagli incontri di ieri, è l’intenzione, da parte delle opposizioni, di presentare pochi emendamenti e ordini del giorno. “Nessuno farà ostruzionismo, solo proposte di merito”, è la voce che arriva dai banchi di centrodestra, Terzo Polo, M5s e Lista Raggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE