Seconda notte in terapia intensiva per Berlusconi. Reagisce bene, "la leucemia è trattabile"

Il leader di Forza Italia soffre da tempo di leucemia cronica, è in terapia intensiva per una polmonite, hanno spiegato dall'ospedale San Raffaele dove è ricoverato. Ieri il colloquio con Meloni e Salvini e le visite di parenti e amici

Seconda notte, tranquilla, nella terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Le sue condizioni "registrano oggi un incoraggiante miglioramento rispetto a ieri. Sebbene la situazione imponga la massima prudenza, l'ex premier starebbe reagendo in modo positivo alla terapia antibiotica decisa per curare la polmonite insorta negli scorsi giorni", dicono fonti vicino al presidente di Forza Italia all'Ansa. "La forma di leucemia cronica da cui è affetto da tempo - riferisce l'agenzia di stampa - viene normalmente trattata con terapie poco invasive, consentendo una qualità della vita pressoché normale".

Leggi anche: Cos'è la leucemia che ha colpito Berlusconi

Il Cav. è ricoverato al San Raffaele da mercoledì 5 aprile per la cura dell'infezione polmonare che lo costringe in terapia intensiva. Nell'ospedale milanese ha iniziato anche la chemioterapia per trattare un tumore del sangue di cui è portatore da tempo: la leucemia mielomonocitica cronica (LMMC), secondo quanto riferito dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri che lo hanno in cura. La chemio sarebbe “leggera”, per evitare altri danni legati alla polmonite, conseguenza di un forte indebolimento generale. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, la LMMC sarebbe stata diagnosticata a Berlusconi "circa due anni fa" e si sarebbe "riacutizzata qualche settimana fa".

La telefonata a Minzolini: "Ce la farò anche questa volta!"

"Ce la farò anche questa volta, sono sempre riuscito a risollevarmi anche in situazioni difficili e delicate", ha detto ieri Berlusconi al direttore del Giornale, telefonandogli dal San Raffaele. Non sono previsti per ora bollettini medici ma si sa solo che oggi il Cav. si sottoporrà a nuovi accertamenti. L'attenzione dei medici rimane alta sull'infezione polmonare.

Tajani: "Al lavoro per la manifestazione del 5-6 maggio. Nessun congresso"

"Nessuno ha mai parlato di congresso o di dopo Berlusconi. Berlusconi grazie a Dio è ancora lì, si è raccomandato di preparare le elezioni amministrative fino al giorno prima il ricovero. Queste indiscrezioni sembrano un pò iettatorie. Voglio smentire anche di fronte agli elettori che non c'è lite, nessuno scontro, nessuno spettro di congresso. Berlusconi tornerà ad essere la guida come sempre", precisa il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani in collegamento telefonico con Agorà. "Berlusconi segue quello che accade e ci dà indicazioni. Stiamo lavorando in maniera seria: questa mattina faremo una riunione per organizzare la manifestazione nazionale che faremo il 5-6 maggio a Milano. L'attività organizzativa e la campagna per le amministrative continua, in barba a chi dice che litighiamo", dice Tajani. "Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene, che è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure", aggiunge il ministro.

La giornata di ieri

Ieri la premier Giorgia Meloni ha sentito il Cav. per esprimergli il suo incoraggiamento e fargli gli auguri di pronta guarigione. In seguito c'è stata una telefonata a sorpresa durante il Consiglio dei ministri, Berlusconi ha parlato con Meloni e con il vicepremier Matteo Salvini. Il Cav. ha telefonato anche al capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli: "Siamo stati un quarto d'ora al telefono e lui parlava del futuro... Parlava delle prossime elezioni amministrative, parlava delle prossime elezioni europee. Questa è la realtà", dice oggi Barelli in collegamento con Agorà Rai Tre. "Qui non si sta parlando di successori, qui non si sta parlando di congressi".

Giovedì mattina l'ex premier ha ricevuto le visite di Marina e Paolo, la figlia primogenita e il fratello ("Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi", ha detto quest'ultimo), oltre a quelle dei figli Barbara, Luigi e Pier Silvio nel pomeriggio. "Mio padre è un leone", ha detto quest'ultimo dopo avere fatto visita al padre. A trovare il capo di Forza Italia al San Raffaele c'erano anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri ("C'è preoccupazione però siamo ottimisti"), l'ex senatore e amico di una vita Marcello Dell'Utri e Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Monza.