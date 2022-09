Burocrazia, ambientalisti e procure: il non detto dietro il disastro nelle Marche

Lentezze burocratiche, opposizione di comitati cittadini e ambientalisti, interventi della magistratura: dietro la tragedia dovuta all'alluvione nelle Marche non si cela soltanto il disinteresse della politica per il territorio

Lentezze burocratiche, opposizione di comitati cittadini e ambientalisti, interventi della magistratura. C’è un’altra parte della storia della tragedia dovuta all’alluvione nelle Marche (undici persone morte, altre due ancora disperse) che merita di essere raccontata. La prima parte l’abbiamo raccontata il giorno seguente al disastro, svelando l’esistenza di una delibera adottata il 25 marzo 2016 dalla Regione Marche che aveva previsto interventi per prevenire il rischio di un’esondazione del fiume Misa. Proprio quello che è fuoriuscito dagli argini giovedì sera, provocando morte e distruzione, e che già era esondato il 3 maggio 2014, causando due vittime. Il piano approvato dalla giunta individua come principale intervento la realizzazione di un sistema di aree di laminazione, vale a dire una serie di vasche che consentono di trattenere le acque in eccesso in caso di piena. Il piano prevede inoltre lavori di manutenzione straordinaria degli argini e dell’alveo fluviale. Dopo sei anni, però, gran parte degli interventi ancora non sono stati realizzati.