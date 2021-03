I falsi allarmi dei media sui vaccini

Qualche giorno fa sui quotidiani compariva, con gran clamore, la notizia della morte improvvisa di una persona a Biella che in precedenza si era vaccinata con AstraZeneca. Ora il risultato dell’autopsia ha stabilito che si è trattato di uno scompenso cardiaco, che nulla aveva a che fare con il vaccino: ogni anno per questa causa muoiono 50 mila persone ed è, ovviamente, probabile che per una pura coincidenza capiti a chi qualche giorno prima si è vaccinato. Esattamente come è probabile che una persona muoia per un malore improvviso prima di vaccinarsi (Enrico Bucci sul Foglio di oggi segnala alcuni eventi di questo tipo).

