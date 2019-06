Il caso Boris&Carrie e la nostra indifferenza a corrente alternata

Penso che non sia cambiato nulla, ha detto un parlamentare conservatore, penso che l’immagine di Boris Johnson sia uguale a quella di ieri, e che sarà il nuovo premier inglese, anche se ha urlato dietro alla sua fidanzata, Carrie Symonds, anche se lei gli ha detto “get off me”, non mi toccare, non ti azzardare, vattene. Penso che le discussioni che da quattro giorni dominano il dibattito politico inglese siano inutili, Boris Johnson sarà premier, ha detto il parlamentare conservatore che non si reputa un tifoso, non fa spin per l’ex ministro degli Esteri, dice di essere soltanto molto concreto, e no, agli elettori conservatori non interessa se il loro leader ha urlato dietro alla sua fidanzata e magari è stato anche manesco e minaccioso. Al suo elettorato non interessa nemmeno che ci sia un audio di quel che è accaduto in quella casa, perché è chiaro che questa è tutta una manovra dei facoltosi vicini di casa di Boris che sono anti Brexit e vogliono incastrarlo e per questo hanno dato al Guardian l’audio della discussione in casa Johnson (sui tabloid, sono ormai i “guardianistas”).

During his first public hustings, @BorisJohnson is asked why police were called to the home he shares with his girlfriend.



He says "I don't think they want to hear about that kind of thing" - which is met by an applause from the audience.



Latest here: https://t.co/Vip5jTAvzo pic.twitter.com/1WOaV1UoAZ — Sky News Politics (@SkyNewsPolitics) June 22, 2019

Conta semmai più il tentativo disperato di questi oppositori, animati da rabbia e rimpianto, disposti a tutto pur di affossare Boris Johnson: in questa stagione dell’indifferenza, fa arrabbiare di più il vicino impiccione e con un’agenda politica piuttosto che il tuo leader di riferimento che minaccia la fidanzata. Vale anche per il video di Steve Bannon rivelato sempre domenica dall’Observer: il guru del sovranismo dice di aver dato consigli a Boris Johnson, ne è anche abbastanza fiero visto che lui all’internazionale sovranista crede per davvero. Boris Johnson dice che non è vero, che non c’è aiuto e che comunque è bravo anche da solo. Per la prima versione c’è un video, per la seconda no, ma di nuovo: l’Observer ha un’agenda politica, non è affidabile, vuole affossare Boris Johnson e tutti i suoi alleati e sostenitori, non è affidabile.

Urla, menzogne, scandali: niente, non cambia niente. Vi siete accorti che c’è una donna, una giornalista, che dice di essere stata abusata da Donald Trump? E’ sulla copertina del New York Magazine, con addosso il cappotto che aveva quella sera di 23 anni fa (l’ha conservato, anche lei), ma Trump nega, dice di non saperne nulla, e anche se le sue bugie riempiono letteralmente pagine e pagine di elenco, di certo è la signora che mente, sarà lo strumento di un altro complotto liberal a danno di Trump.