Loretta e l'Europa Monty Python

Circola un documento della Commissione europea che invita a non usare più i nomi cristiani "Maria" o "Giovanni", ma preferirne altri come "Malika" e "Julio". Oggi censurano i Monty Python perché avevano già capito tutto

Era il 30 e un po’ dopo Cristo, era il 1979 dopo Cristo. Ma avevano già capito tutto, senza aspettare questi altri quarant’anni dementi. E’ il 1979 e i confusi rivoluzionari del Fronte Popolare di Giudea stanno seduti sui sassi. Finché Sam dice: “Voglio essere donna. E d’ora in poi voglio che mi chiamate Loretta. E’ un mio diritto di uomo”. Una compagna obietta: “Ma perché vuoi essere chiamato Loretta, Sam?”. “Voglio avere del bambini”. “Tu non puoi avere dei bambini!”. “Non mi opprimere”. Giusto: “Combatteremo gli oppressori per il tuo diritto ad avere bambini, fratello… ehm… sorello… Loretta”. Era Brian di Nazareth dei Monty Python. E adesso, 2021, capiamo meglio perché li stanno selvaggiamente censurando. Ora che giunge notizia di un decalogo “equality” della Commissione europea, in cui c’è persino la raccomandazione di non usare nomi cristiani come “Maria” e “Giovanni” ma di preferirne altri come “Malika” e “Julio” (che forse non appartengono a nessuna cultura). Avevano già capito: l’Europa esiste per poterci chiamare tutti Loretta.